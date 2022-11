Dupla do Trofense chamada às seleções

O Trofense confirmou, esta quinta-feira, que o médio Abdoul Bandaogo e o central Ange Mutsinzi foram convocados para as suas seleções.O médio leva seis internacionalizações pela Burkina Faso, seleção que vai disputar um amigável com a Costa de Marfim no sábado. Já o defesa soma 12 jogos pelo Ruanda, que defronta, também no sábado, o Sudão, em jogo particular.Pelo clube, Bandaogo, reforço para esta época, soma três jogos disputados, enquanto Mutsinzi, a cumprir a segunda temporada na Trofa, participou em seis encontros, tendo já marcado um golo.