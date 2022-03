Dúvida para tirar na defesa do Trofense

Francisco Chaló deu ênfase, antes do último jogo, à dificuldade que tem tido em preencher uma ficha de jogo, mas a verdade é que as boas notícias chegam em 'dose tripla' para a partida com o Sp. Covilhã.Depois de terem cumprido castigo na última jornada, Elias Achouri, Capita e João Paulo estão de volta às opções do técnico, sendo que o regresso do defesa-central traz consigo algumas dúvidas relativamente à tática que o Trofense utilizará na Covilhã. Frente ao Nacional, há duas jornadas, o conjunto da Trofa alinhou com uma linha de três centrais (Mutsinzi, João Paulo e Caio Marcelo), tendo a linha de quatro, com dois centrais (Mutsinzi e Caio Marcelo) voltado na ronda passada, diante do Farense.Francisco Chaló já referiu que esta permeabilidade tática da sua equipa pode ser uma vantagem, isto na medida em que os adversários não sabem exatamente com o que contar.