Elias Achouri está prestes a reforçar Trofense

Segundo o que Record apurou, Elias Achouri estará prestes a ingressar no Trofense, por empréstimo do Estoril.





O avançado de 22 anos, que ingressou no futebol português através dos sub-19 do V. Guimarães, fez uma excelente temporada 2020/21 na Liga Revelação, ao serviço dos estorilistas. O francês apontou 5 golos em 21 partidas na equipa sub-23 do Estoril, e esta época já atuou pela equipa principal, numa partida para a Allianz Cup.Elias Achouri prepara-se, agora, para continuar o seu desenvolvimento às ordens de Rui Duarte, na 2ª Liga.