Erivaldo reforça ataque do Trofense

Poucas horas depois de ter sido formalizada a sua saída do Leixões, numa rescisão por mútuo acordo, Erivaldo já foi apresentado como reforço do Trofense."Sou avançado e chego para ajudar o Trofense. Serei mais um para ajudar a equipa e espero que consigamos bons resultados e ganhar cada jogo", disse o jogador, de 28 anos.O Trofense garante assim o seu terceiro reforço neste mercado de inverno, depois das contratações do central Tiago Ferreira e do avançado Wesley Tanque.