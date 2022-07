Espanhóis dizem que Marcelo vai comprar o Trofense

Depois do Mafra, o Trofense. Segundo o jornal 'AS', o brasileiro Marcelo prepara-se para avançar para a compra de mais um clube em Portugal, reforçando desta forma o seu portefólio, através da empresa DOCE, onde consta também o Azuriz, um clube brasileiro fundado em 2017 e que atualmente disputa o Campeonato Paranaense.De acordo com o 'AS', Marcelo há muito que tencionava avançar para a compra do clube da Trofa, mas apenas nos últimos dias o processo conheceu avanços significativos. A confirmação do acordo, escreve o mesmo jornal, será feita "em pouco tempo" e provocará uma situação curiosa, já que Mafra e Trofense disputam a mesma competição, a Liga SABSEG.