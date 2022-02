Francisco Chaló à espera de dificuldades contra o FC Porto B

De regresso às vitórias depois de quatro encontros consecutivos sem triunfos, o Trofense recebe esta quinta-feira o FC Porto, num encontro em atraso da 18ª jornada da Liga Sabseg, e o técnico Francisco Chaló admite estar à espera de dificuldades frente aos dragões."É uma equipa com uma qualidade tremenda, com irreverência, com capacidade técnica e tática, que tem a vantagem de jogar sem pressão, com qualidade que é reconhecida por todos, com muitos argumentos e muita capacidade. Será mais um desafio muito grande em relação às nossas capacidades, ao nosso foco e à nossa concentração, sabendo que temos algumas dificuldades inerentes a alguns condicionalismos internos", começou por dizer o treinador, antes de olhar depois para a sua formação: "Temos de voltar a ser novamente uma equipa com reação e atitude, sabendo o que tem de fazer e onde humildade, em conjunto com a vontade, acaba por ser o segredo ou algo muito importante que poderemos dar à nossa equipa."O duelo entre Trofense e FC Porto está marcado para esta quinta-feira, às 18 horas.