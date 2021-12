Francisco Chaló antevê Académica: «Tabela classificativa não nos diz nada»

Pela primeira vez, desde que chegou ao Trofense, a precisar de responder a uma derrota, Francisco Chaló recusou avaliar a Académica pela sua posição atual na tabela classificativa, admitindo estar à espera de dificuldades na deslocação a Coimbra."A tabela classificativa não nos diz nada. Há um encontro de 90 minutos que tem de ser disputado com o mesmo foco, tendo um enorme respeito pelo adversário, mas também por nós próprios. A dificuldade é extraordinária, porque é uma equipa que tem valores individuais e que tem a sua capacidade", referiu o técnico na antevisão ao encontro. "Cabe-nos a nós fazer bem o nosso trabalho de forma a diminuir o adversário, como é nosso apanágio, sabendo de antemão os pontos fortes de cada equipa, mas também as suas fragilidades", continuou.Francisco Chaló desvalorizou também o desaire frente ao Feirense, no encontro da 15ª jornada, optando por salientar a evolução da equipa. "Estamos num ciclo positivo, apesar de não termos vencido o ultimo jogo. Sabemos o caminho que trilhamos e que as pedras na calçada aparecem em qualquer circunstância. Temos a noção de que estamos cada vez melhores e que temos a obrigação de perceber que a capacidade que temos demonstrado tem de vir a ser capitalizada em pontos", concluiu.O Trofense visita a Académica esta terça-feira, em jogo da 16ª jornada da Liga Sabseg, pelas 20 horas.