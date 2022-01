Francisco Chaló: «Apelamos à justiça divina, já que a terrestre não está muito presente»

Depois de ter enfrentado um surto de Covid-19, o Trofense regressa à competição neste domingo, frente ao Estrela da Amadora. Apesar disso, Francisco Chaló admitiu que questões relacionadas com a pandemia ainda não são passado na Trofa.

“É uma preparação ímpar em relação à normalidade devido ao interregno que tivemos. Para além disso, hoje é sábado e ainda não sei quais são os jogadores que estão disponíveis para jogar. O futebol é um jogo, mas a Covid-19 veio trazer uma nova incerteza ao jogo. Apelamos à superação, à capacidade de sacrifício e à justiça divina, já que a terrestre não está muito presente. As condições são diferenciadas, mas por muito injustiçados que nos possamos sentir, o mais importante é isto dar-nos uma força extra”, começou por dizer o técnico à Trofa TV.

Cacaterizando o adversário como “uma equipa aguerrida e que tem tido boas performances nos últimos tempos”, o treinador do emblema da Trofa explicou ainda qual vai ser a abordagem do clube ao marcado: “Estamos atentos e sabemos o que precisamos independentemente do que possa acontecer. Eu e a administração estamos em sintonia em relação ao que queremos. O Trofense vai ser reforçado para aumentarmos a competitividade interna. Isso só se consegue com qualidade e quantidade. Ainda nos falta uma volta e temos de estar bem preparados, mas temos de ser cirúrgicos a nível de reforços”.

O início da partida está agendado para as 19h30 deste domingo.