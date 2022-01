Francisco Chaló: «Condicionámos bem os pontos fortes do adversário»

O Trofense derrotou o Benfica B, pondo fim a uma série de quatro jogos seguidos sem vencer, e Francisco Chaló deu voz à satisfação do plantel.

"Somos uma equipa que precisava de pontos e, de forma natural, ficámos contentes com esta vitória, ainda para mais com adversário tão valoroso. Além disso, tivemos bons momentos na partida e jogámos sem pressão. Assim a vitória ainda nos sabe melhor. Entrámos bem, mas depois tivemos algumas falhas no momento da saída de bola. Na reta final da primeira parte tivemos algumas dificuldades a nível de enquadramento posicional. No intervalo corrigimos algumas coisas e, na 2ª parte, melhorámos. Alternámos bem entre o jogo exterior e o jogo interior, condicionámos bem os pontos fortes do adversário e estivemos bem nas transições", referiu.

O treinador desvalorizou ainda o facto de este triunfo ter acontecido numa jornada em que o Farense, perseguidor na tabela classificativa, venceu também: "Mal de nós se começamos a fazer as nossas contas pelos resultados dos outros, os outros é que têm de fazer as contas em relação a nós. Quem vai atrás, quando ganha, tem sempre a esperança que quem vai à frente perca. Quem ganhou atrás de nós deu por perdida esta semana. Nós demos por cumprido o nosso plano semanal".