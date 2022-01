Francisco Chaló confiante antes do Vilafranquense: «Acredito muito nos meus jogadores»

Depois de uma pausa mais longa que o habitual sem competir, Francisco Chaló, técnico do Trofense, realçou, em conferência de imprensa, a importância de aproveitar as semanas de trabalho para que o grupo de trabalho continue a crescer e a melhorar. Nesse sentido, este período sem jogar foi "uma semana normal""Está a ser preparada com tudo o que normalmente se faz, tentando desenvolver o trabalho para otimização de rendimento em vários aspetos e sabendo que cada semana que passa é uma oportunidade para melhorias e aperfeiçoamentos. Baseamo-nos muito no que de positivo foi feito, potenciando-o, mas fazendo também uma autocrítica e crítica para aperfeiçoar o que temos feito de menos bom", começou por explicar o treinador.Em relação ao adversário, o Vilafranquense, Francisco Chaló disse esperar dificuldades frente a um adversário "com bons resultados fora de casa e que não perdeu os últimos dois jogos", mas garantiu ser coerente na mensagem que passa aos jogadores: "Acredito muito neles e eles têm uma vontade muito grande".Sem surpresa, Francisco Chaló salientou o desejo de vencer em todos os jogos e relembrou os bons resultados do clube desde que assumiu o comando da equipa técnica. "Nós gostamos sempre que cada partida, em casa ou fora, acabe com uma vitória. Somos culpados de muita coisa, os nossos erros são aquilo em que podemos melhorar, os erros que os outros cometem em relação à nossa equipa é algo aleatório. Ninguém é mais critico connosco do que nos próprios, mas também temos sido prejudicados. Neste campeonato de cinco jornadas, só o Chaves tem mais pontos que nós. É sempre bom, mas não é suficiente. Estamos bem, mas também de que podemos melhorar técnica e tacticamente e em aspecto mentais do jogo". referiu.O Trofense recebe o Vilafranquense este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 17ª jornada da Liga Sabseg.