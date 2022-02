Francisco Chaló: «Desgaste faz parte de uma equipa que tem vontade e alma»

Depois do empate frente ao FC Porto B, o Trofense prepara agora a deslocação ao terreno do Penafiel, naquele que será o terceiro jogo da equipa da Trofa no espaço de uma semana. Na antevisão do encontro, Francisco Chaló abordou a questão do eventual cansaço dos seus jogadores.

“A preparação para este jogo teve de ser adequada a este microciclo, houve ajustes que tiveram de ser feitos. Não faz sentido fazermos muito alarme. Houve algum desgaste físico e mental, mas isso faz parte de uma equipa que tem vontade, alma e que gosta de defender a sua honra e a sua qualidade”, referiu o técnico.

Não abrindo o jogo em relação à possível utilização dos reforços que o clube recebeu no último dia de mercado, Francisco Chaló analisou ainda o adversário: “O Penafiel é uma das melhores equipas em termos de plantel, está apetrechada de grandes elementos. Sabemos que o adversário é muito forte e estamos à espera de dificuldades”.