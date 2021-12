Francisco Chaló e a derrota com o Feirense: «As melhores oportunidades foram nossas»

Derrotado pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico do Trofense, Francisco Chaló salientou a boa entrada da sua equipa no encontro, afirmando que o Feirense teve alguma sorte na forma como conseguiu vencer.

"Dentro dos condicionalismos provocados pelas condições climatéricas, foi sempre um jogo difícil do ponto de vista técnico e muito exigente fisicamente. A nossa primeira parte foi muito boa, entrámos muito bem, mas a equipa do Feirense começou a parar muito o jogo e a jogar com o relógio", começou por dizer, aos microfones da Sport TV, antes de continuar: "Custa-me perder em qualquer circunstância, seja qual for o adversário, independentemente do seu valor. Fizemos uma exibição boa dentro dos condicionalismos perante um adversário que foi bafejado pela sorte., porque as melhores oportunidades foram nossas".

Francisco Chaló admitiu que faltou alguma frescura à equipa no segundo tempo devido ao menor número de opções no banco por comparação com o adversário. Ainda assim, deu os parabéns aos seus jogadores pela "postura extraordinária" ao longo dos 90 minutos.