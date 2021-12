Francisco Chaló e a fase do Trofense: «Tenho um problema na cervical e não posso olhar para baixo»

O Trofense alcançou a segunda vitória consecutiva no campeonato, algo inédito na presente temporada, mas tal facto não faz com que Francisco Chaló, treinador recentemente chegado à Trofa, relaxe."Foi uma vitória importante, mas sabemos que temos de apresentar outro tipo de argumentos. Continuámos pouco ativos no início da partida, pese embora a equipa ainda se esteja a habituar a jogar virada para a baliza adversária. O maior elogio que posso fazer à equipa é dizer que o Trofense, mesmo tendo ganho, pode e deve jogar mais", começou por referir o treinador.De resto, o técnico foi ainda mais longe na análise do momento da equipa: "Os três pontos são sempre o objetivo, é para isso que trabalhamos durante a semana. Eu fui diagnosticado com um problema na cervical pelo meu médico: não posso olhar para baixo, tenho de olhar sempre para cima. É preciso que estes jogadores se dimensionem para uma situação diferente. Esta foi a primeira vez que vencemos duas vezes consecutivas, agora temos de consolidar processos".