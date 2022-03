Francisco Chaló e a situação do Trofense: «Se fosse com o Rúben Amorim e com o Sporting...»

Na antevisão da partida com o Farense, Francisco Chaló, treinador do Trofense, aproveitou para enfatizar algumas das dificuldades pelas quais o seu plantel tem passado nas últimas semanas."Qualquer jogo é importante, embora saiba que as pessoas gostam de ver as coisas com o copo meio cheio ou meio vazio. Por exemplo, quando se tem três vitórias seguidas as pessoas pensam que é a normalidade, mas não é. Quando não há essa série de resultados positivos pensam que é uma anormalidade, mas não é. Sabemos que não temos tido uma boa sequência de resultados, mas sabemos que temos alguns recordes que ninguém gosta de ter. Somos os recordistas das equipas que não têm preenchido a ficha de jogo. E mesmo quando a preenchemos, nenhum treinador quer ter jogadores no banco que não pode lançar. No entanto, isso é um trabalho que ninguém valoriza. Se o Rúben Amorim e o Sporting tiverem menos dois jogadores, toda a gente diz que é grave. No Trofense não, temos de fazer sempre as coisas bem", referiu o técnico.Francisco Chaló referiu ainda que Djalma ainda não fará parte das opções para o jogo deste domingo, que se inicia às 20h15.