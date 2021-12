Francisco Chaló e o duelo com o Feirense: «Quem está à frente é sempre melhor»

Com três vitórias nos três encontros disputados desde que chegou ao Trofense, o técnico Francisco Chaló prepara-se agora para um teste exigente frente a uma equipa do topo da tabela."É um adversário difícil que está no cimo da tabela e basta olhar para lá para perceber que, nesta altura, eles são melhores que nós. Quem está à frente é sempre melhor" começou por dizer, em antevisão à partida desta segunda-feira, ainda que tenha algumas hesitações em considerá-lo o jogo mais difícil até ao momento."Este campeonato é tão competitivo que não posso classificá-lo como o jogo mais difícil até ao momento. É o mais difícil apenas porque é o próximo. Agora, dentro do contexto classificativo, não tenho a menor dúvida que é o adversário que se apresenta melhor, uma equipa que tem muitos mais pontos.que nós" referiu, antes de continuar: "O importante é que o Trofense sinta que cada dia está melhor, mais preparado, mesmo lutando com os mais fortes, e esta ideia é fundamental para nos mantermos focados e com uma força de vontade que nunca pode ser menor que a do adversário".Considerando que o fator casa será uma vantagem importante para a formação da Trofa, Francisco Chaló colocou em perspetiva o registo 100 por cento vitorioso até ao momento. "Nem vale a pena pensar nisso, porque é muito importante as pessoas perceberem que o Trofense ainda não ganhou nenhum objetivo, apenas ganhou jogos. No futebol é comum, quando se perde, querer esquecer os resultados, e nos momentos bons tem de ser igual. O que importa aqui é respeitar muito o adversário, mas também ter um respeito muito grande por nós. Um profissional que se respeita a si próprio está sempre mais preparado", concluiu o técnico.O Trofense recebe o Feirense esta segunda-feira, pelas 20h15, em jogo da 15ª jornada da Liga Sabseg.