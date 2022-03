Francisco Chaló e o momento do Trofense: «Cada dia é uma oportunidade para dizer presente»

Sem conhecer o sabor da vitória há já sete jornadas, o Trofense terá a árdua tarefa de tentar travar, este domingo, um Chaves envolvido na luta pelos lugares de subida. Sem surpresas, o técnico Francisco Chaló espera dificuldades, até pelo momento que a sua equipa vai vivendo."Será um jogo dificil, contra uma equipa muito apetrechada, muito forte, que está a ter uma melhor performance na 2ª volta, e por isso um encontro com grau de dificuldade muito elevado. Isso faz parte do desafio e é com eles que melhoramos. Nesse sentido, é um excelente adversário que nos deixa alerta e à espera de dificuldades. Só quem fosse distraído é que não estaria a par e preparado para a qualidade do Chaves", começou por dizer na antevisão da partida, virando depois o foco para a sua própria equipa."A nossa 2ª volta não tem sido condizente com o que os sócios merecem e com o que ambicionamos. Sofremos com isso, porque queremos ser felizes. Quando está sol, há um dia que vai chover, e quando está a chover, vai haver um dia em que estará sol. Os campeões não são aqueles que nunca perdem, mas sim aqueles que mais rapidamente se levantam após a derrota. Depois da derrota é que se vê a capacidade dos homens, no coletivo e no individual. O que pretendo é que a equipa tenha caráter. O melhor discurso dentro do futebol é dentro do campo", frisou Francisco Chaló.Sobre a situação na tabela classificativa, o treinador foi taxativo: "Temos 24 pontos em disputa e são 24 pontos para ganhar. Mesmo que estivéssemos com dez pontos ou 12 de vantagem [para os lugares de descida] era igual. Cada dia e cada momento é uma oportunidade para dizer presente. Agora temos todos de dizer presente. O nosso adversário, além de ter um excelente plantel, tem geralmente uma grande falange de apoio. Queremos começar a ganhar logo antes do jogo, através dos adeptos. Estou perfeitamente convicto que o que esta equipa teve até aqui, em termos de dinâmica, de intensidade, de ocupação de espaço e em termos de vontade, vai continuar a ter."O Trofense recebe o Chaves este domingo, pelas 18 horas.