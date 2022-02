Francisco Chaló: «Estou zangado com os resultados, mas satisfeito com a evolução do processo»

Numa sequência de três derrotas consecutivas, o Trofense procurará regressar aos triunfos na deslocação à Madeira para defrontar o Nacional. Para o técnico Francisco Chaló, apesar dos maus resultados, a equipa tem mostrado uma evolução positiva nos processos de jogo."Estamos a atravessar uma das piores fases desde que cá estou. Não podemos fugir disso, vimos de três derrotas. Aquele que seria teoricamente o ciclo mais difícil, até o ultrapassamos com distinção, porque ganhámos ao 1º classificado e depois no jogo com o FC Porto B, empatamos com naturalidade. Ultimamente, os resultados não têm corrido bem, mas na minha opinião a equipa tem subido patamares nos últimos jogos. A mediocridade foi uma constante em Penafiel, mas depois tivemos um jogo bem conseguido de atitude e concentração frente ao Casa Pia e aqui em casa, frente ao Mafra, fizemos o melhor jogo em termos de capacidade ofensiva, perante um opositor também muito bom, apesar de não ter acabado bem", analisou o técnico, durante a antevisão ao próximo compromisso da equipa.Nesse sentido, Francisco Chaló pretende, frente ao Nacional, que o Trofense consigo ir buscar o melhor elemento de cada um dos últimos jogos. "Aquilo que queremos é um misto do jogo com o Casa Pia, na concentração e na atitude competitiva, com o que tivemos contra o Mafra em termos de jogo ofensivo, onde nos faltou eficácia. Está aqui um treinador zangado com os resultados, mas muito confiante com o processo do jogo e com a assimilação dos jogadores em relação a esse processo", garantiu.Sem Bruno Almeida e Achouri, expulsos no último encontro, o treinador da formação da Trofa permitiu focar-se naqueles que estão disponíveis: "Estou extraordinariamente satisfeito, não por não ter todos os jogadores, mas por alguns terem uma excelente oportunidade para jogarem e não há nada melhor do que ter essa oportunidade para dizer presente. Não foi difícil preparar o jogo, porque a equipa tem assimilado acima de tudo os princípios de jogo. Uma parte não pode ser mais importante que o todo. Queremos que o processo coletivo seja mais importante do que as situações pontuais. Criatividade individual é boa quando inserida no trabalho coletivo."O Trofense visita o terreno do Nacional este domingo, pelas 11 horas.