Francisco Chaló: «Há um trabalho enorme para fazer»

De regresso ao futebol português, Francisco Chaló procura colocar o Trofense no trilho do sucesso, prometendo muito trabalho e dedicação. "O que posso dizer é que venho com toda a vontade e determinação dentro daquilo que será a filosofia de ser mais um a acrescentar ao que é o esforço de todos", referiu o técnico, de 57 anos, ao 'Trofa TV'.O treinador já teve a oportunidade de ter o primeiro contacto com o plantel. "Sem querer ser demagógico, há um trabalho enorme para fazer. O conhecimento (do plantel) ainda é muito ligeiro, mas com o tempo isso vai mudando", atirou.Reiterando que o Trofense está a "quatro pontos do inferno e a cinco do céu", Chaló relembrou que o clube reapareceu apenas este ano num patamar profissional, com jogadores da sua equipa ainda numa fase muito embrionária no que diz respeito à experiência neste patamar. "As dores de crescimento são importantes de realçar. O Trofense tem coisas muito interessantes como equipa, bem como alguma inexperiência que é notória. Mas com alguma irreverência e qualidade vai suportando o potencial de otimização. Resumidamente, ainda tem por onde crescer", vincou.No que diz respeito ao sistema tático que vai apresentar, o treinador do Trofense prefere guardar esses trunfos para si, referindo que "tem de dar algum problema" ao próximo adversário do Trofense, o Leixões. O duelo com os matosinhenses, que marca a estreia de Chaló no comando técnico do Trofense, está agendado para domingo às 15h30.