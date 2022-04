Francisco Chaló já não é treinador do Trofense, apurou. O técnico de 58 anos, que orientava a equipa desde o final de novembro, tendo sucedido Rui Duarte, chegou a acordo com o clube para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes, decisão que suge na sequência dos resultados negativos e da falta de reação da equipa ao momento adverso.Com apenas três pontos conquistados nos últimos dez jogos, a formação da Trofa encontra-se na penúltima posição da tabela classificativa. Sob o comando de Chaló, a equipa venceu apenas quatro partidas em 19 jornadas, com três delas a serem obtidas nos três primeiros jogos do agora ex-treinador.Chaló abandona o comando da equipa em vésperas do confronto com o Varzim, adversário direto na luta pela permanência, e que se encontra na posição imediatamente acima do Trofense. O técnico já não orientou o treino desta segunda-feira. O seu sucessor ainda não é conhecido, nem se sabe quem vai comandar a equipa no próximo encontro.