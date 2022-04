Francisco Chaló: «Não nos podemos satisfazer só com maus resultados dos adversários»

Acima da linha de água, mas ainda numa situação perigosa na tabela classificativa, o Trofense recebe este domingo o Leixões, com o objetivo de vencer e aumentar a margem de segurança para os lugares de descida, embora Francisco Chaló reconheça que a tarefa difícil que tem pela frente diante da turma de Matosinhos."Vai ser um jogo difícil, contra um adversário que está a fazer uma 2ª volta extraordinária. O Leixões aumentou muito bem a produtividade. Nós temos de pensar que temos seis jogos e serão seis finais. Somos os primeiros do campeonato da manutenção e cabe-nos a nós termos a capacidade e consistência, vontade e determinação para termos uma performance mais constante. No último jogo fizemos uma primeira parte não muito boa e depois uma segunda parte extraordinária. A última imagem é a que fica e a que fica de Vila de Conde é muito boa", analisou o técnico, na antevisão à partida, lembrando que a equipa depende apenas de si: "Temos de procurar a felicidade. Somos a segunda melhor defesa da segunda volta e temos sofrido vários golos de penálti. Dependemos apenas de nós, mas não nos podemos satisfazer apenas com os maus resultados dos rivais".O Trofense recebe este domingo o Leixões, pelas 17 horas.