Francisco Chaló: «Ninguém pensava que o Trofense estaria nesta posição mais cómoda»

Sem vencer há seis jogos, o Trofense prepara agora a deslocação ao terreno do Sp. Covilhã, equipa que se encontra em zona de descida. Apesar de a partida assumir posição de destaque no que à fuga aos últimos lugares da tabela diz respeito, Francisco Chaló preferiu desvalorizar questões relacionadas com a tabela classificativa."Gosto de falar dos jogos sem abordar o contexto classificativo porque cada partida tem os três pontos como objetivo final. É nisso que devemos pensar e não olhar para o que o adversário tem ou para o que podemos alcançar. O nosso processo está melhor, o processo mental está melhor, a equipa está melhor e as opções são mais e melhores. Não estamos a tentar tirar pressão, a realidade é mesmo assim", começou por dizer o técnico à Trofa TV.Apesar disso, o timoneiro do emblema da Trofa defendeu que a sua equipa está a superar as expectativas que a maior parte das pessoas tinham: "O Sp. Covilhã tem os seus pergaminhos e é verdade que algumas equipas cá de baixo estão a recuperar. No entanto, só lhes faltam oito jogos e a nós faltam-nos nove. Todas as equipas desta liga têm coisas positivas e coisas negativas e estamos apenas focados no nosso trabalho. Estamos numa situação que não é aquela que desejaríamos, mas estamos também não era a que os adversários desejariam porque ninguém pensava que o Trofense estaria nesta posição mais cómoda e confortável. No entanto, nada é totalmente confortável por cada jogo tem uma história diferente".A partida está agendada para as 15h30 deste domingo.