Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Francisco Chaló: «Queremos presentear os adeptos com o nosso trabalho e dedicação» Treinador do Trofense fez a antevisão do jogo com o Ac. Viseu





• Foto: Luís Manuel Neves