Francisco Chaló: «Temos de codificar o nosso jogo de maneira a sermos cada vez melhores»

Apesar de o Trofense estar há quatro jornadas sem vencer, Francisco Chaló, treinador do conjunto da Trofa, mostra-se satisfeito com aquilo que tem sido a preparação da receção ao Benfica B, isto numa altura em que a Covid-19 parece dar tréguas ao plantel."Finalmente temos uma semana normal em termos de trabalho, é importante referir isso. Tivemos duas semanas muito atribuladas devido à Covid-19, mas agora a semanas decorreu de forma normal. O adversário é ‘só’ o 1º classificado e, mesmo que não fosse, qualquer equipa do Benfica está sempre bem apetrechada. No entanto, nós temos de codificar o nosso jogo e a nossa forma de ser e de estar de maneira a sermos cada vez melhores. Estamos no 2º jogo da 2ª volta e temos de encarar cada partida com as nossas armas e tentando sempre progredir. Estamos muito mais forte porque trabalhámos normalmente", referiu o técnico, que deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Estamos com uma ideia bem precisa do que temos de fazer. O esforço e o apoio de todos são fundamentais".O início do encontro está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.