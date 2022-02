Francisco Chaló: «Um diretor nosso foi agredido em pleno hotel»

Comonoticiou esta tarde, o técnico Francisco Chaló confirmou, em declarações à Sport TV após o final do encontro com o Casa Pia, que terminou com uma derrota do Trofense por 1-0, a agressão sofrida pelo Team Manager do clube, Pedro Rúben Carvalho, no hotel onde a equipa estava a estagiar."Outra coisa muito importante: Lisboa é uma grande capital da Europa. Não se pode admitir o que aconteceu no hotel. As pessoas têm coragem mas é uma coragem de arruaceiros. Um diretor nosso foi agredido em pleno Hotel Roma. Vale tudo, mas não vale assim. Senão qualquer dia estamos na selva", afirmou o treinador, numa intervenção sem direito a mais perguntas. Um comunicado oficial do clube sobre o episódio é esperado na próximas horas.No âmbito do jogo, Francisco Chaló foi também muito duro com a equipa de arbitragem, nomeadamente com o penálti que deu o golo da vitória ao Casa Pia. "O Trofense perdeu seis pontos até agora com erros que não têm que haver. Chega. Se as pessoas querem a benesse de estarem aqui a não ser profissionais, têm de se lembrar que, ganhando muito ou pouco dinheiro, sendo a maior equipa ou a mais pequena, nós somos profissionais e vivemos disto. Não admitimos que gozem com a nossa cara. Chega", exclamou.