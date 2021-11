Francisco Chaló vai treinar o Trofense até ao final da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter estado a trabalhar na Argélia nas últimas temporadas, Francisco Chaló está de regresso a Portugal. O técnico foi o escolhido pela direção do Trofense para suceder a Rui Duarte, num contrato válido até ao final da temporada.Francisco Chaló chega com o objetivo de ajudar o conjunto da Trofa a sair da situação complicada que vive em termos de tabela classificativa. Em 11 jornadas, o Trofense venceu dois jogos, empatou quatro e perdeu cinco, estando neste momento no 14º lugar da Liga Sabseg.Antes de oficializar a chegada de Francisco Chaló, situação que deve acontecer nos próximos dias, o Trofense ainda tem de anunciar a saída de Rui Duarte, técnico responsável pela subida de divisão na temporada passada.