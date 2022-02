Grupo de trabalho do Trofense sai em defesa de team manager vítima de "ato repugnante"

Os incidentes da passada quinta-feira que envolveram elementos do Trofense e do Estrela da Amadora prometem fazer correr ainda muita tinta. Em causa está uma supsota agressão de Ricardo Fernandes, diretor de segurança dos amadorenses, a Pedro Rúben Carvalho, team manager do emblema da Trofa. De resto, a situação levou mesmo o grupo de trabalho dos trofenses a emitir um comunicado no sentido de ser feita a defesa do diretor do conjunto da Trofa."No dia 10 de fevereiro, pelas 22h45, no decorrer do estágio para o jogo Casa Pia-Trofense, o dirigente [Pedro Rúben Carvalho] foi traiçoeiramente atacada, física e verbalmente, à porta e no interior do Hotel Roma por um elemento de segurança do Estrela da Amadora, levando a recurso hospitalar e participação policial. Facto esse testemunhado por elementos da comitiva, rececionistas e consulta de imagens gravadas pelas câmaras do referido hotel.Este ato repugante, que em nada dignifica o nosso futebol, teve conhecimento, através das redes sociais e jornal Record, do ataque à honra e dignidade, utilizando a calúnia e a mentira como arma de arremesso para justificar e branquear a vil agressão. Somos gente de bem, profissionais, tendo o Estrela da Amadora conseguido passar todos os limites e a honra e a dignidade do homem e da família, sem qualquer escrúpulo, unicamente para antecipar qualquer notícia que viesse a público", podia ler-se.Lamentando "a demora da tomada de posição nos orgãos sociais" do próprio clube, os elementos do Trofense deixaram ainda uma mensagem à família de Pedro Rúben Coelho: "Todo o grupo de trabalho pede desculpa à família do Pedro Rúben, pela exposição e danos provocados por pessoas/instituição sem valores, utilizando a calúnia e a mentira para justificar o que não tem justificação".