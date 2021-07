O Trofense anunciou a contratação de Gustavo Furtado, confirmando assim a notícia avançada por Record há alguns dias. O extremo, de 20 anos, prepara-se assim para fazer a sua estreia nos campeonatos profissionais.





Formado no Pevidém e no V. Guimarães, o jovem transferiu-se na época passada para o Maria da Fonte e foi um dos destaques no Campeonato de Portugal. Em 14 jogos disputados, Gustavo Furtado apontou cinco golos.Com a chegada do luso-brasileiro, o Trofense aumenta para sete o número de reforços apresentados para 2021/22.