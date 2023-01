Hélder Morim é reforço do Trofense por empréstimo do Chaves

Depois de Tiago Ferreira, Wesley Tanque, Erivaldo e Mateus Sarará, eis o quinto reforço do Trofense para a segunda metade da temporada. Trata-se de Hélder Morim, médio que chega ao clube por empréstimo do Chaves.O jovem, de apenas 21 anos, não teve muitas oportunidades nos flavienses na primeira metade de 2022/23 (utilizado em nove encontros), pelo que esta mudança é encarada com o objetivo de somar mais minutos de competição. Na época passada, Morim foi um dos destaques da 2ª Liga ao serviço do Leixões.No plano coletivo, o Trofense continua a preparar a visita ao reduto do B SAD, agendada para segunda-feira.