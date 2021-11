Hélder Sousa e a saída do Trofense: «Foi uma surpresa»

Hélder Sousa, uma das grandes figuras do Trofense, anunciou através das redes sociais que deixou de exercer funções de diretor desportivo no clube. Numa nota publicada no Facebook, o antigo jogador acabou por agradecer a todos os que com ele "partilharam esta caminhada, desde jogadores, treinadores, departamento médico, técnicos de equipamentos e restante staff". Agradece igualmente ao presidente da SAD, João Tomás, "por toda a confiança e ensinamentos".Por fim, Hélder Sousa deixa ainda uma garantia: "Saio com a consciência de que dei o meu melhor e, mais importante, fui fiel aos meus princípios."Ao que oconseguiu apurar, a saída acabou por ser "uma surpresa" para Hélder Sousa, embora ressalve que não guarda qualquer tipo de rancor para com os responsáveis do clube. "O clube quis que eu saísse, eu tenho de respeitar a decisão", referiu.Hélder Sousa representou as cores do Trofense durante seis temporadas, tendo realizado 245 jogos e contabilizado 33 golos. Em 2020, pendurou as chuteiras e assumiu o cargo de diretor desportivo do clube. Agora, um ano depois, termina assim a ligação com o Trofense.