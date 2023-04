Hugo Fonseca: «Vamos garantidamente conseguir a permanência»

Sendo certo que o Trofense não conseguiu pontuar na visita ao reduto do FC Porto B, a verdade é que 'confiança' é a palavra de ordem no seio da equipa técnica do conjunto da Trofa."Vamos lutar até à exaustão, num jogo de elevado grau de dificuldade os jogadores foram uns campeões. Ao longo dos 90 minutos fomos uma equipa de campeões e não vamos descer de divisão. Com esta atitude, empenho e dedicação, vamos jogar pelos três pontos em qualquer campo. Os jogadores vão dar a vida pelo símbolo que têm ao peito e nós vamos, garantidamente, conseguir a permanência. Deixo também uma palavra aos nossos adeptos", explicou o treinador-adjunto Hugo Fonseca aos microfones do Porto Canal.Com o desaire na tarde deste sábado, o Trofense desceu ao 17º lugar, isto depois de o B SAD ter vencido o Benfica B durante a manhã.