João Faria de saída do Trofense

O central João Faria está de saída do Trofense, com as duas partes a estarem nesta fase a negociar a rescisão amigável do vínculo que as liga, sabeFigura fulcral na subida da formação da Trofa do Campeonato de Portugal para a Liga Sabseg na época passada, na qual participou em 21 jogos. Esta temporada até começou com o estatuto de titular, durante o período em que a equipa esteve sob a orientação de Rui Duarte, mas acabou por perder espaço após a chegada de Francisco Chaló, tendo participado em apenas quatro partidas, desde a eliminação do Trofense aos pés do Benfica na Taça de Portugal, a 16 de outubro.Ainda assim, participou em 13 encontros esta época e apontou um golo.