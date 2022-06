João Tomás despede-se do Trofense: «Fecha-se um ciclo que me enche de orgulho»

João Tomás fez uma publicação no Linkedin na qual se despediu do Trofense, confirmando a notícia de Record de há algumas semanas que deu conta da iminente saída do dirigente. O antigo avançado ocupava o cargo de presidente da SAD do clube da Trofa."Fecha-se um ciclo que me enche de orgulho pelo trajeto realizado. No Clube Desportivo Trofense, na Trofa, nos adeptos e nas suas gentes, o sucesso desportivo dos últimos três anos, a satisfação das conquistas - difíceis - alcançadas, é, a par das muitas relações pessoais de valor, o maior legado que levo. Este caminho foi feito com a ajuda de muitos colaboradores que sempre estiveram ao nosso lado, de parceiros que confiaram em nós, do sacrifício e, sobretudo, no empenho dos verdadeiros protagonistas do jogo dentro de campo. Procurámos o sucesso, fomos felizes e trabalhámos muito para alcançar objetivos. Obrigado a quem connosco vestiu esta camisola. Foi bom... Mas o melhor está sempre por vir. Para todos. Até breve", escreveu.