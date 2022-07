João Traquina: «Quero lutar por objetivos emocionantes»

João Traquina, reforço do Trofense para a temporada 2022/23, falou em entrevista ao portal Fútbol Portugués desde España sobre a sua chegada ao Trofense. Sendo um dos mais velhos do grupo de trabalho da Trofa, o extremo, de 33 anos, não se deixa acomodar pela idade, prometendo aos trofenses o seu trabalho e suor na época que se avizinha."Isso não significa que não devo trabalhar como os outros, talvez até mais para conseguir jogar, que é o meu objetivo. A ideia é ajudar a evitar uma temporada complicada. Quero lutar por objetivos emocionantes", sublinhou.Após a despromoção da Académica à Liga 3, o Trofense foi, segundo Traquina, a escolha mais acertada para o seu futuro: "O Trofense mostrou que me queria, foi a equipa que mostrou mais interesse. Rapidamente correspondeu ao que eu procurava para a minha carreira."Agora comandado pelo jovem técnico, Sérgio Machado, o ex-Académica de Coimbra garante que o grupo de trabalho que encontrou na Trofa está focado e a trabalhar para dar continuidade ao bom fecho da temporada passada."Formou-se um grupo de trabalho jovem com um técnico que fez um bom trabalho ao qual quer dar continuidade – ganhou todos os jogos na temporada passada - e para tal estamos a trabalhar com qualidade. Ainda vão entrar mais jogadores e esperamos ter uma boa temporada. Apesar de querermos consolidar-nos na Segunda Liga, temos de ter ambição e focar-nos em cada jogo com vontade de vencer", afirmou.João Traquina, que representou a Académica nas últimas seis épocas, comentou ainda a descida de divisão da formação de Coimbra, queda para a qual não encontra uma explicação. "Há coisas que não têm explicação e esta é uma delas. Procuro, mas não encontro uma lógica para o que se passou. Tínhamos um bom plantel, estávamos bem dirigidos, mas faltou-nos funcionar como equipa para dar a volta a situações negativas. Talvez tenha sido uma questão de força mental", concluiu.Autor: