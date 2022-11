Jorge Casquilha apresentado: «O mais urgente é o Trofense sair da posição onde está»

Um dia depois de ser oficializada a saída de Bruno China do comando técnico do Trofense, a SAD do clube apresentou, esta quinta-feira, Jorge Casquilha como o seu novo treinador. Ainda numa fase de familiarização com o plantel, o objetivo imediato do técnico é claro: tirar a turma da Trofa da zona aflitiva da tabela."O que nos foi pedido, e o que é mais urgente, é sairmos da posição onde estamos. Estamos em zona de descida e temos de resolver rapidamente essa situação, até para libertar mentalmente os jogadores e ganharem mais confiança. Cada jogo é uma final quando se está nestas posições e não é isso que queremos para o Trofense. Não quero estar a fazer uma previsão de até onde podemos chegar, o importante é ir jogo a jogo e sair desta situação rumo a uma posição mais tranquila na tabela", afirmou, explicando que só os jogos "vão dar mais informações sobre os jogadores": "Uma coisa é ver, outra coisa é trabalhar diretamente com eles, ver como eles reagem e é isso que vamos fazer nestas quatro semanas até ao regresso do campeonato."Nesse sentido, aumentar os índices de confiança dos jogadores é fundamental. "O mais importante nesta fase é limpar a cabeça aos jogadores, sentirem-se confortáveis no treino e estarem identificados com a nossa metodologia. Queremos simplificar ao máximo os processos para haver uma assimilação rápida dos processos e sentirem confiança na nossa mensagem", reiterou, frisando a equipa tem mais qualidade do que a classificação evidencia: "Quando a cabeça não funciona, o corpo vai atrás. Temos transmitido confiança ao grupo, deixá-los trabalhar com tranquilidade, passando as nossas ideias sem exigir demasiado. Queremos que se sintam confortáveis para conseguirem colocar no jogo o seu melhor futebol."A pouco mais de um mês da reabertura do mercado, Jorge Casquilha considera que ainda é prematuro falar sobre reajustes no plantel, embora não feche a porta a essa possibilidade. No entanto, primeiro ver como os jogadores se comportam nos compromissos da Allianz Cup. "Vamos defrontar adversários difíceis de 1ª Liga, mas vai permitir-nos conhecer os jogadores e o seu espírito de sacrifício em jogo. Serão três jogos para, quando voltar o campeonato, estarmos muito mais fortes do que estamos hoje."Sem treinar desde 2019/20, quando comandou o Cova da Piedade, o técnico, de 53 anos, reconheceu que já sentia a necessidade de voltar ao ativo. "As pausas levam-nos a refletir sobre o que fizemos bem, o que poderia ter corrido melhor. Passou-se comigo e neste momento já estava com o bichinho de voltar, porque já estava há algum tempo sem treinar e queria voltar rapidamente ao futebol. Esta oportunidade que a administração do Trofense me deu para mim foi fantástica, porque acredito que posso ajudar o clube a atingir os seus objetivos e sair desta posição", terminou.A estreia de Jorge Casquilha à frente do Trofense está marcada para sábado, frente ao Sp. Braga, em jogo a contar para a Allianz Cup.