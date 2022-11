Jorge Casquilha confirmado como novo treinador do Trofense

Jorge Casquilha é o novo treinador principal do Trofense, sucedendo assim a Bruno China no comando técnico do atual 17.º classificado da Liga Sabseg, anunciou esta quarta-feira o clube, tal comoadiantou.



O técnico de 53 anos volta ao segundo escalão do futebol português após ter orientado o Cova da Piedade na época desportiva 2019/2020 e procura retirar o clube da Trofa dos lugares de despromoção, numa altura em que é já o terceiro treinador da temporada.

O escolhido para dirigir os destinos do Trofense apresenta no currículo, para além do Cova da Piedade, passagens pela 2ª Liga ao serviço de Leixões, Gil Vicente, União da Madeira, Académico de Viseu e Moreirense, formação que até chegou a orientar no principal campeonato.

Casquilha traz consigo os adjuntos Cristiano Sousa e Vítor Magalhães, bem como o antigo internacional português Quim para o cargo de treinador de guarda-redes, e terá como primeiro desafio a deslocação ao terreno do Sporting de Braga, em 26 de novembro, a contar para o grupo D da Taça da Liga.

O novo treinador e restante equipa técnica serão apresentados quinta-feira, às 12:30, em conferência de imprensa a decorrer no estádio do clube.