Jorge Casquilha: «Fizemos um bom jogo, mas isso não nos dá pontos, de vitórias morais estamos nós fartos»

Jorge Casquilha, treinador do Trofense, comentou a derrota () frente ao líder Moreirense, no duelo deste sábado a contar para a 23.ª jornada da Liga SABSEG.Apesar do resultado, o comandante da equipa da Trofa destacou alguns pontos positivos da exibição. "Não devíamos ter sofrido o golo como sofremos. Os golos só acontecem quando surgem erros, mas estas situações estão identificadas, não podemos sair à toa numa segunda bola depois de um canto. Depois de se encontrar em vantagem, o Moreirense fez o seu jogo. Tentamos ajustar ao intervalo, arriscamos na segunda parte, fomos uma equipa muito mais mandona em campo, em alguns momentos conseguimos obrigar o Moreirense a recuar, mas não tivemos a acutilância em oportunidades de golo para chegar à igualdade. Faltou qualidade na altura de rematar", afirmou o técnico do Trofense, em declarações no final do encontro."Fizemos um bom jogo, mas isso não nos dá pontos, de vitórias morais estamos nós fartos. Temos de arrepiar caminho. Tenho de deixar uma palavra de gratidão aos nossos adeptos pelo apoio que nos deram porque vamos precisar deles na luta muito difícil que temos pela frente. Acreditamos que vamos chegar aos nossos objetivos", terminou.