Jorge Casquilha: «Gostei muito da minha equipa, já mostrou atitude mais forte»

Jorge Casquilha saiu satisfeito com o empate (1-1) frente ao Paços de Ferreira. "Gostei muito da minha equipa, já mostrou atitude mais forte, mostrámos mais qualidade do jogo de Braga para hoje. Estamos a evoluir, há mais confiança e acho que fizemos um bom jogo. A primeira parte foi muito boa, foi pena não chegarmos ao segundo golo. O Paços chegou ao 1-1 no início da segunda parte. Mas reagimos, forçámos, tivemos 3 ou 4 situações para o 2-1. Grande mérito do adversário, sobretudo do guarda-redes. Estamos a experimentar, a observar jogadores e a usar estes jogos da Allianz Cup para fazer experiências", começou por dizer o técnico da formação da Trofa.

E prosseguiu: "Vínhamos de uma série de derrotas e quase a sofrer sempre três golos por jogo. Assim ninguém ganha. Hoje queríamos não sofrer, não conseguimos, mas estabilizámos mais defensivamente. Queremos a equipa mais forte nos duelos, a não deixar o adversário jogar entrelinhas. Fizemo-lo a espaços, mas o Paços é uma equipa de primeira, com jogadores experientes. Mas fizemos um bom jogo".