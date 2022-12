Jorge Casquilha: «No futebol não há milagres, há trabalho e competência»

Jorge Casquilha, treinador do Trofense, analisou a derrota no reduto do Casa Pia (1-0) em encontro da Allianz Cup."Não entrámos bem, não fizemos um bom jogo. O Casa Pia foi muito mais forte do que nós, fez um golo e teve outras oportunidades para ampliar o resultado. Tivemos muitas dificuldades em controlar os espaços nas nossas costas, o Casa Pia foi rápido, móvel e criou-nos muitos problemas.Na segunda parte, metemos dois homens rápidos e fomos mais perigosos. A equipa subiu mais no terreno, foi mais forte nas transições e tivemos três oportunidades flagrantes para chegar ao empate. Depois da expulsão, continuámos a ter mais bola. O Casa Pia baixou mais o bloco, mas não criámos grandes oportunidades de golo em superioridade numérica. Temos de melhorar a nossa finalização, é uma pecha que está identificada na equipa", resumiu.No futebol não há milagres, há trabalho e competência. Precisamos de ir ao mercado e ter mais soluções do meio-campo para a frente. Vamos ver se conseguimos. Claramente precisamos e vamos fazer de tudo para ter essas unidades, que nos vão trazer mais-valias para este grupo, que trabalha muito. Não há nada a apontar nos treinos e nos jogos, mas não tem chegado."Fiquei agradado. Jogámos com três equipas da Liga, duas delas a fazer uma época fantástica. O comportamento global foi bom. Apresentámos já algum do trabalho que temos feito nos treinos. Focámos muito em aproveitar a Taça da Liga para ver os jogadores em competição, contra equipas que nos iam exigir muito. O trabalho desenvolvido não está a dar frutos nos resultados, mas está a dar frutos a nível de organização e de querer da equipa".