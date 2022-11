Jorge Casquilha vai render Bruno China no Trofense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Casquilha vai ser o substituto de Bruno China no Trofense, que esta segunda-feira deixou o comando da equipa após sete jogos sem vencer com a equipa a ocupar os lugares de despromoção.Bruno China fez nove jogos no Trofense: duas vitórias, um empate e seis derrotas, entre campeonato e Taça de Portugal.Jorge Casquilha deverá ser oficializado até amanhã.