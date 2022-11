Jorge Casquilha: «Vamos aproveitar a Taça da Liga para conhecer o grupo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Casquilha realizou o primeiro jogo à frente do Trofense. Uma derrota no terreno do Sp. Braga (3-0), para a Allianz Cup, prova que o novo treinador da equipa da Trofa pretende utilizar para "conhecer" o plantel à sua disposição.





"O nosso objetivo é o campeonato. Temos um mês e meio até ao jogo com o Torreense e vamos aproveitar jogos da Taça da Liga para conhecer toda a gente, para ver os jogadores em competição e ver o que podemos esperar deles. O objetivo, claro, é a manutenção. O nosso foco é isso, pois este é um clube histórico. Vamos aproveitar a Taça da Liga para conhecer o grupo", referiu Casquilha, que gostou do que viu no Municipal de Braga.

"O jogo esteve dentro das minhas expectativas. Não podíamos alterar muita coisa, depois de uma mudança há três dias, em que só treinamos duas vezes. Pedi aos jogadores para mostrarem que somos uma equipa unida e com personalidade. Era um jogo muito complicado, o Sp. Braga tem muita dinâmica e o que nós pedimos aos jogadores aconteceu", vincou.