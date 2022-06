Juventude do Trofense saiu valorizada de 2021/22

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para além de ter garantido a permanência na 2ªLiga, o Trofense conseguiu também valorizar alguns dos seus ativos.O facto de Matheus Índio se ter transferido para o V. Guimarães por 250 mil euros (50 por cento do passe) é um exemplo desse aspeto, mas as chamadas às respetivas seleções de Mutsinzi, Daniel Liberal, Beni e Capita ao longo da temporada comprovam também esta valorização. De resto, este mercado de transferências pode trazer mais novidades em termos de vendas ao conjunto da cidade da Trofa.O Trofense terminou a última edição da 2ª Liga no 13º lugar.