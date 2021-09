Depois de ter sido substituído na partida frente ao Casa Pia, João Paulo vai ser reavaliado, esta terça-feira, no regresso do Trofense aos trabalhos.





O defesa-central saiu com queixas no gémeo da perna direita, zona na qual esteve a fazer gelo quando chegou ao banco, sendo que os exames complementares darão a conhecer a extensão do problema. O jogador, de 32 anos, vem sendo uma peça importante para Rui Duarte, já que foi titular nos seis jogos disputados pela equipa da Trofa até ao momento.Caso João Paulo não esteja apto, Mutsinzi deve assumir a titularidade no próximo jogo (dia 18, frente ao Mafra).