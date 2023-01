Luiz Pachu: «Estou confiante para ajudar a equipa na nossa recuperação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro golo de 2023 do Trofense foi da autoria de Luiz Pachu, num tento ainda assim insuficiente para o emblema da Trofa levar de vencido o E. Amadora (a partida terminou empatada). Em declarações à sua assessoria, o avançado mostrou-se, ainda assim, confiante para o futuro."É sempre muito bom marcar golos, mas gostava de ter conquistado a vitória. Apesar disso, sinto-me muito bem neste momento da época e estou confiante para ajudar a equipa na nossa recuperação. Espero que possamos sair dessa situação negativa o quanto antes", começou por explicar, em alusão ao facto de o Trofense estar em zona de descida.Na próxima jornada, a formação orientada por Jorge Casquilha recebe o Sp. Covilhã, último classificado, numa partida que Pachu define como muito importante: "Temos um jogo em casa, um confronto direto na tabela e estamos confiantes que podemos voltar a vencer no campeonato. Vamos trabalhar bastante durante a semana para chegarmos bem e voltar às vitórias. Os adeptos também podem fazer a diferença".Este foi o primeiro golo do camisola 33 em 17 jogos nesta temporada.