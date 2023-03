Maiga chamado para os próximos compromissos dos sub-23 do Mali

Issoufi Maiga, extremo do Trofense, faz parte da lista de convocados para os próximos jogos dos sub-23 do Mali, no caso frente ao Senegal.As partidas estão inseridas na qualificação para a CAN 2023 do referido escalão, sendo que os encontros do Mali com o Senegal estão agendados para os dias 22 e 28 de março. Na eliminatória anterior, a formação maliana conseguiu eliminar o Ruanda, isto depois de um empate a uma bola e de um triunfo por 1-0.Na presente temporada, Maiga, de apenas 21 anos, leva três golos em 19 jogos pelo conjunto orientado por Jorge Casquilha.