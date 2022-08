Martim Maia a caminho do Trofense

Contratado neste defeso pelo Santa Clara, Martim Maia, médio de 24 anos, está a caminho do Trofense por empréstimo dos açorianos, segundo informações confirmadas porO jogador, que assinou um contrato com o Santa Clara válido até 2025 e que ficou com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, perdeu espaço no plantel de Mário Silva com as movimentações do clube no mercado, pelo que a cedência é vista como uma oportunidade para ganhar rodagem.Na época transata, Martim Maia evidenciou-se ao serviço do Amora, na Liga 3, assinando três golos e duas assistências em 22 jogos. Desta forma, Sérgio Machado recebe um reforço para o meio-campo do mesmo clube que contratou recentemente Bruno Almeida, principalmente figura da formação da Trofa.