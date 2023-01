Mateus Sarará oficializado no Trofense

O Trofense confirmou esta terça-feira a contratação de Mateus Sarará, médio que estava contratualmente ligado ao Grémio, do Brasil, e que chegou a ser apontado como reforço do Santa Clara.Sem espaço no plantel principal do clube que garantiu o regresso ao Brasileirão, onde fez a sua formação, o brasileiro, de 20 anos, esteve emprestado nos últimos meses ao Avaí, onde fez oito encontros e apontou um golo. Pelo Grémio fez 25 jogos distribuídos por duas épocas.Jorge Casquilha ganha assim mais uma opção para o centro do terreno, naquele que é o quarto reforço garantido pelo Trofense nesta janela de mercado, depois das contratações de Tiago Ferreira, Wesley Tanque e Erivaldo.