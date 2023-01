Médio do Trofense oficializado no Dínamo Minsk

O Dínamo Minsk, da Bielorrússia, oficializou recentemente a contratação de Abdoul Bandaogo, médio que tinha chegado ao Trofense no início da presente temporada.Internacional pelo Burkina Faso, o jogador, de 24 anos, que tinha chegado oriundo da formação secundária do Betis, de Espanha, nunca se afirmou e acabou por fazer apenas quatro jogos em Portugal.Bandaogo é mais uma saída na remodelação em curso do plantel do Trofense nesta janela de mercado.