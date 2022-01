Médio turco apontado ao Trofense

Com o intuito de reforçar o plantel para melhorar corresponder às necessidades de Francisco Chaló, treinador que entrou no Trofense já com a época a decorrer, Nurettin Korkmaz, médio de 19 anos do Kayserispor, poderá ser um dos nomes a chegar à turma da Trofa durante este mês de janeiro, segundo a imprensa turca. Em cima da mesa estará um negócio por empréstimo, com duração de época e meia.Formado no clube turco, onde atua atualmente o português Carlos Mané e que ocupa o 13º lugar no campeonato, o jovem nascido em 2002 soma apenas três encontros esta época pela equipa principal, todos eles na Taça da Turquia. Depois de se ter estreado como sénior em 2018/19, Korkmaz leva um total de 21 jogos oficiais pelo Kayserispor.