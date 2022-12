Mutsinzi rescinde com Trofense devido a salários em atraso

Ange Mutsinzi, central internacional pelo Ruanda, rescindiu contrato, por justa causa, com o Trofense. Segundo informou a assessoria do jogador, o motivo para este desfecho prende-se com o acumular de salários de atrasos, tendo o processo sido concluído com o auxílio do Sindicato dos Jogadores.O defesa, de 25 anos, chegou a Portugal na época passada, tendo sido um dos jogadores mais utilizados pelo Trofense, participando em 26 encontros. Na presente temporada, apenas realizou seis partidas.Mutsinzi fica assim livre para assinar por outro clube.