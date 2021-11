Nicolau Vaqueiro assume funções de team manager

Com uma vasta carreira como treinador de futebol, Nicolau Vaqueiro irá exercer a função de team manager no Trofense, onde será um dos homens fortes que acompanhará de perto o plantel, bem como a coordenação dentro do clube, assumindo um papel de ligação entre a estrutura da SAD e toda a equipa do Trofense.Nicolau Vaqueiro regressa assim a uma casa por onde já passou, já que, recorde-se, o matosinhense treinou o Trofense nos finais dos anos 90.